четверг, 18 ноября 2021 г.

«Добрі Вікна» пластиковые окна в Киеве

Индивидуальное решение, которое нужно именно Вам – главный принцип работы компании «Добрі Вікна». Вас интересуют окна в коттедж или частный дом, а может необходимо установить перегородки в офисе или остеклить квартиру и балкон – ассортимент и опыт нашей компании решают все эти задачи.

 


Компания предлагает:

  • правильное соотношение цены и качества
  • подробные индивидуальные консультации
  • внимание ко всем пожеланиям и быстрое реагирование на замечания Заказчика
  • современные технологии и контроль качества на производстве
  • доставку окон и дверей в четко установленные сроки
  • профессиональный монтаж
  • гарантийное и послегарантийное обслуживание 

 

Немецкие оконные системы Rehau и Salamander

В производстве металлопластиковых конструкций компания «Добрі Вікна» использует самые современные системы оконных и дверных профилей немецких концернов Rehau и Salamander. На производствах Rehau и Salamander используется только высококачественное отборное сырье, самые современные технологии, а также новейшие системы управления и контроля качества, которые помогают нам изготавливать качественные окна любой сложности.


Раздвижные системы

Панорамные окна – одна из современных тенденций в архитектуре. Они пропускают более естественный свет и зрительно увеличивают помещение. Но это не просто окна больших размеров – достаточно сложная конструкция. Обязательно нужно правильно рассчитать ветровые нагрузки, выбрать безопасный и энергосберегающий стеклопакет и осуществить профессиональный монтаж. Панорамные окна компании «Добрі Вікна» – это качество, надежность, долговечность.



Хотите купить окна и двери по дешевке, и абсолютно все равно какого качества профиль, фурнитура и стеклопакет будут применены при изготовлении окна? Тогда, к сожалению, мы ничем вам не поможем. Наша цель – предложить Заказчику металлопластиковые окна и двери стабильно высокого качества. А это возможно, используя в производстве комплектующие известных и надежных европейских брендов, что позволяет предложить Вам качественный готовый продукт!



«Добрі Вікна» в Киеве dobrivikna.com.ua - фирменные металлопластиковые окна и двери. Производство и установка пластиковых окон и остекление балконов недорого.  Прежде всего - качество работы.

«Первая цель - качество, а прибыль сама придет» – Сирил Паркинсон.




Автор: на
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