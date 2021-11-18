«Добрі Вікна» пластиковые окна в Киеве

Индивидуальное решение, которое нужно именно Вам – главный принцип работы компании «Добрі Вікна». Вас интересуют окна в коттедж или частный дом, а может необходимо установить перегородки в офисе или остеклить квартиру и балкон – ассортимент и опыт нашей компании решают все эти задачи.
Компания предлагает:
- правильное соотношение цены и качества
- подробные индивидуальные консультации
- внимание ко всем пожеланиям и быстрое реагирование на замечания Заказчика
- современные технологии и контроль качества на производстве
- доставку окон и дверей в четко установленные сроки
- профессиональный монтаж
- гарантийное и послегарантийное обслуживание
Немецкие оконные системы Rehau и Salamander
В производстве металлопластиковых конструкций компания «Добрі Вікна» использует самые современные системы оконных и дверных профилей немецких концернов Rehau и Salamander. На производствах Rehau и Salamander используется только высококачественное отборное сырье, самые современные технологии, а также новейшие системы управления и контроля качества, которые помогают нам изготавливать качественные окна любой сложности.
Раздвижные системы
Панорамные окна – одна из современных тенденций в архитектуре. Они пропускают более естественный свет и зрительно увеличивают помещение. Но это не просто окна больших размеров – достаточно сложная конструкция. Обязательно нужно правильно рассчитать ветровые нагрузки, выбрать безопасный и энергосберегающий стеклопакет и осуществить профессиональный монтаж. Панорамные окна компании «Добрі Вікна» – это качество, надежность, долговечность.
Хотите купить окна и двери по дешевке, и абсолютно все равно какого качества профиль, фурнитура и стеклопакет будут применены при изготовлении окна? Тогда, к сожалению, мы ничем вам не поможем. Наша цель – предложить Заказчику металлопластиковые окна и двери стабильно высокого качества. А это возможно, используя в производстве комплектующие известных и надежных европейских брендов, что позволяет предложить Вам качественный готовый продукт!
«Добрі Вікна» в Киеве dobrivikna.com.ua - фирменные металлопластиковые окна и двери. Производство и установка пластиковых окон и остекление балконов недорого. Прежде всего - качество работы.
«Первая цель - качество, а прибыль сама придет» – Сирил Паркинсон.
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