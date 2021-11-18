Раздвижные двери и окна Rehau

Раздвижные системы Rehau это самое инновационное и эксклюзивное решение для панорамной раздвижной двери Вашего дома.
Современные пластиковые подъемно-раздвижные двери 85 мм Rehau поражают своей энергоэффективностью и легкостью в использовании, с максимальной величиной 6,5 м x 2,7 м они без труда открываются и закрываются, обеспечивая быстрый и свободный выход из помещения. Кроме того, двери была протестированы в экстремальных условиях, будь то ливень, буря или другие экстремальные атмосферные явления, подъемно-раздвижные двери Rehau остаются абсолютно герметичными.
Как сообщает сайт https://dobrivikna.com.ua/tyoplye_razdvizhnye_sistemy_rehau/
Характеристики раздвижных систем Rehau:
- Самое инновационное и эксклюзивное решение для панорамной раздвижной двери Вашего дома
- Можно изготовить двери очень больших размеров: из белого профиля – до 6 метров в длину и 2 метров 70 см высотой, из цветного – до 4,5 метров в длину и 2 метров 40 см в высоту.
- Rehau может быть выполнена с разным количеством створок и схем открывания. К тому же, предусмотрена возможность установки фурнитуры для механического открывания или открывающего дверь с пульта электрического привода.
- Как и многие профильные системы, Rehau армирована стальным профилем замкнутого контура, что придает конструкции так называемую формостойкость. Независимо от погодных явлений, качества эксплуатации, перепада температур, панорамная дверь из Rehau не провиснет и не потеряет форму, хотя вес створки может достигать 250 кг.
- Современный энергосберегающий стеклопакет благодаря особому инновационному напылению, нанесенному на внутреннюю поверхность стекла, сохраняет тепло в помещении.
Особенности оконной компании «Добрі Вікна» dobrivikna.com.ua:
- изготовление окон и дверей из надежного пластикового профиля от проверенных брендов: Rehau, Salamander, OPENTECK, SWS, WDS, Aluplast, DECCO;
- использование стеклопакетов, обеспечивающих хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений, подходящих для местных погодных условий;
- возможность установки энергосберегающих, мультифункциональных и противоударных степлопакетов;
- стеклопакеты glastrosch или немецкие EuroGlas;
- возможность выбора цвета, окна с ламинацией любого цвета и фактуры, под любой интерьер;
- высококачественная фурнитура «Siegenia» и «MACO»;
- возможность выбора пластиковых окон недорогого и премиум класса.
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