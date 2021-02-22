Способы остекления балконов

Услуга остекления балконов и лоджий это необходимость современной жизни. Остекленный и утепленный балкон это тепло и уютно, комфортно и красиво. Это возможность расширить полезную площадь жилья, сделает квартиру теплее, защитит от шума и сквозняка. В зависимости от конструкции и назначения балконного остекления, существует несколько основных технологий.
Теплое остекление балкона
Оптимальная технология, обеспечивающая комфортный микроклимат в помещении. Среди преимуществ - высокие изоляционные характеристики, прочность и долговечность, возможность использования различных стеклопакетов. Особенность теплого остекления - эффективно защищать жилище от холода и шума. Эта технология позволяет создать из балкона полноценное жилое помещение, расширяя комнату, кухню, рабочую зону или даже создавая зимний сад.
Холодное остекление балкона
Экономный вариант, который обеспечивает защиту от дождя, пыли и шума. Основная задача - защита от атмосферных осадков и ветра. При таком остеклении не стоит ожидать, что зимой на балконе станет тепло.
Часто холодное остекление применяется общественных местах, где основное назначение балкона - предоставление притока свежего воздуха. Такая технология более выгодна и доступна, когда вопрос сохранения тепла не является основным.
Виды рам для остекления балконов
- Пластиковый профиль. Современное и практичное решение. Им свойственны высокие теплоизоляционные качества, что позволяет эффективно сохранять тепло в помещении зимой. Оптимальный выбор для теплого остекления. Для максимальной эффективности необходимо учитывать уровень теплопроводности стен.
- Алюминиевый профиль. Легкие, практичные и неприхотливые, они стремительно набирают популярность. Алюминий - прочный, огнестойкий материал, который не боится коррозии, гниения и неблагоприятных внешних воздействий. Подходит для холодного остекления.
- Безрамное остекление. Современная технология, предусматривающая использование алюминиевого профиля, который фиксируется по периметру окна. Отсутствие герметичности делает такой вариант остекления холодным. Основное преимущество - великолепные эстетические свойства.
- Деревянные рамы. Дерево - проверенный временем материал, но который теряет свою популярность. Основные преимущества - натуральность, экологичность и эстетичность. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств, древесина требует специальной обработки и регулярного ухода.
Как проходит остекление балконов
Остекление балконов начинается с подготовки. Для этого демонтируется старая рама, подоконник и другие устаревшие конструкции. Монтируются необходимые защитные системы и аксессуары. После этого устанавливается сама рама со снятыми стеклопакетами. Важно идеально выровнять конструкцию, надежно ее зафиксировать и обеспечить герметичность всех соединений и швов. После монтажа стеклопакетов устанавливается и регулируется фурнитура.
Балкон под ключ - это комплексная услуга по остеклению, утеплению и отделке балкона, детальнее. По поводу консультации и заказа обращайтесь к специалистам компании «Добрі Вікна» Заказывая остекление балкона под ключ в компании «Добрі Вікна» в Киеве, вы не только экономите деньги и время, вы получаете качественный балкон, ведь принцип нашей компании - качество превыше всего.
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