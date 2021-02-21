Что такое энергосберегающие окна и для чего они нужны?

Лучший способ сделать жилище теплым зимой и сэкономить на отоплении помещения - установить энергосберегающие окна. По информации с сайта.
Помещение с обычными окнами значительно теряет тепло. Сегодня, когда отопление значительно подорожало - становится необходимым максимальное утепление жилья и энергосберегающие окна идеально для этого подходят.
Что такое энергосберегающие окна?
Энергосберегающие окна - это оконные конструкции с энергосберегающими стеклопакетами, на стекла которых нанесено специальное низкоэмиссионное покрытие. Стеклопакет с таким покрытием имеет низкую теплопроводность, поэтому является хорошим теплоизолятором. Энергосберегающий стеклопакет прекрасно пропускает свет, задерживая при этом инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. А это значит, что жилье с таким окном будет прекрасно освещенной и теплой.
Энергосберегающие окна имеют максимальные преимущества зимой, потому что они прекрасно сохранят тепло жилья. Но такие окна незаменимы и летом, так как благодаря своим теплоизолирующим свойствам они сохранят утреннюю прохладу помещения.
Иногда у людей возникает вопрос, как отличить обычные пластиковые окна от энергосберегающих. Обычно, в новых окнах на стеклопакете можно увидеть наклейку от производителя. Но если пластиковые окна устанавливались давно, это можно сделать двумя способами.
Во-первых, если присмотревшись к оконному стеклопакету, заметен темно-зеленый оттенок - такое стекло имеет энергосберегающее покрытие.
Во-вторых, поднесите к стеклу зажженную спичку или зажигалку. Пламя на энергосберегающем стеклопакете раздвоится и будет малиновый ореол или другой отличающийся оттенок от основного.
Где заказать энергосберегающие окна?
Компания «Добрі Вікна» применяет в работе энергосберегающие стеклопакеты много лет и предлагает изготовление и установку энергосберегающих окон в Киеве
Процедура заказа простая - вы можете обратиться к нам по контактам сайте или заказать «обратный звонок». Наши менеджеры помогут выяснить все необходимые вопросы и сделать выбор. Специалистам нашей компании можно доверять - мы на рынке уже более 10 лет. За это время мы установили окна во многих квартирах и домах. Многие клиенты оставили о нас положительные отзывы. Мы поможем установить энергосберегающие окна и сделать Ваше жилище максимально теплым!
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