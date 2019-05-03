3-х и 5-х камерная оконная система Openteck

Компания OPENTECK разрабатывает технические решения, руководствуясь современными принципами экологии и науки.
Профильные системы Openteck отвечают современным тенденциям на рынке и удовлетворяют запросы потребителей.
Экологическая чистота и качество пластика не вызывает сомнений
Одно из применений пластика - контейнеры для хранения и транспортировки донорской крови и плазмы. К этим сосудам применяются самые высокие санитарные требования. Другой пример использования пластика - установка пластиковых окон в специальной клинике для аллергиков и астматиков. Медики проводили исследования и выбрали окна и двери из металлопластикового профиля. Так как не было обнаружено никаких вредных химических выделений. В Берлине уже 50 лет для трубопроводов питьевой воды используется пластик – поливинилхлорид. Таким образом, можно сделать вывод, что поливинилхлорид не содержит вредных химических элементов опасных для здоровья людей.
Система экологически чистых металлопластиковых профилей OPENTECK предлагает потребителям выбор необходимых конструкционно-технологических возможностей. Представлено два типа профилей:
- 3-х камерные системы STANDARD 60 с глубиной застройки 60 мм;
- 5-х камерные системы ELIT 70 с глубиной застройки 70 мм.
Профиль OPENTECK ELIT 70
Пластиковые окна «OPENTECK ELIT 70» сочетают функциональность и качество пластика. «OPENTECK ELIT 70» —5-ти камерная система шириной 70 мм с увеличенной тепло- и звукоизоляцией. Это дизайн, соответствующий немецким стандартам тепло- и энергосбережения. А также, качественный пластик, созданный по экологически чистой рецептуре greenline.
Профиль OPENTECK STANDARD 60
Это бюджетный и популярный профиль, рассчитанный на любые объекты, классические пластиковые окна. «OPENTECK STANDARD 60» —3-х камерная система шириной 60 мм.
Компания Добрі Вікна устанавливает окна OPENTECK в Киеве: https://dobrivikna.com.ua/openteck/
Экологическая чистота и качество пластика не вызывает сомнений
Одно из применений пластика - контейнеры для хранения и транспортировки донорской крови и плазмы. К этим сосудам применяются самые высокие санитарные требования. Другой пример использования пластика - установка пластиковых окон в специальной клинике для аллергиков и астматиков. Медики проводили исследования и выбрали окна и двери из металлопластикового профиля. Так как не было обнаружено никаких вредных химических выделений. В Берлине уже 50 лет для трубопроводов питьевой воды используется пластик – поливинилхлорид. Таким образом, можно сделать вывод, что поливинилхлорид не содержит вредных химических элементов опасных для здоровья людей.
Система экологически чистых металлопластиковых профилей OPENTECK предлагает потребителям выбор необходимых конструкционно-технологических возможностей. Представлено два типа профилей:
- 3-х камерные системы STANDARD 60 с глубиной застройки 60 мм;
- 5-х камерные системы ELIT 70 с глубиной застройки 70 мм.
Профиль OPENTECK ELIT 70
Пластиковые окна «OPENTECK ELIT 70» сочетают функциональность и качество пластика. «OPENTECK ELIT 70» —5-ти камерная система шириной 70 мм с увеличенной тепло- и звукоизоляцией. Это дизайн, соответствующий немецким стандартам тепло- и энергосбережения. А также, качественный пластик, созданный по экологически чистой рецептуре greenline.
Профиль OPENTECK STANDARD 60
Это бюджетный и популярный профиль, рассчитанный на любые объекты, классические пластиковые окна. «OPENTECK STANDARD 60» —3-х камерная система шириной 60 мм.
Компания Добрі Вікна устанавливает окна OPENTECK в Киеве: https://dobrivikna.com.ua/openteck/
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